Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vefat sayısı yine rekor kırdı. 1 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 101 semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 506 bin 966 oldu. Vefat sayısı ise 190 artarak 13 bin 936 yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Aralık açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 101 semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 190 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 936, toplam hasta sayısı ise 506 bin 966'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4593 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4593 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, ağır hasta sayısı ise 5303 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 24 bin 9 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 506 bin 966 olarak görünüyor.

"İYİLEŞEN SAYISI, HASTA SAYISINI GEÇMEDİKÇE SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.