Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 9 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 662 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187'den 196'ya çıktı. İyileşen hasta sayısı 28 bin 859 olurken toplam 359 bin 560 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126 olduğunu belirterek uyarılarını sıraladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 28 bin 859 hasta taburcu olurken bugün 359 bin 560 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,73 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,49 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 723 bin 821'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 697 bin 102 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 341 bin 966 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 462 bin 618 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken 27 bin 824 de yeni vaka tespit edilmişti.