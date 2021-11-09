Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 28 bin 859 hasta taburcu olurken bugün 359 bin 560 test yapıldı.

"AKTİF VAKA SAYISI 450 BİN"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,73 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,49 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 723 bin 821'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 341 BİN 966 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 697 bin 102 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 341 bin 966 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 462 bin 618 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken 27 bin 824 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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