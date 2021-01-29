Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi

29.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:47

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mutasyonlu koronavirüsle ilgili son durumu paylaştı. Koca, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." dedi.

Bugün koronavirüsle ilgili son durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Fakat onu da aşacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra mutasyonlu koronavirüs bulaşmış kişilerin sayısı da merak konusu oldu.

"MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLEN VATANDAŞ SAYISI 128'E YÜKSELDİ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi

"ŞİMDİLİK AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLEMEMEKTEDİR"

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi

"KONTROL ETMEK ELİMİZDE"

Vaka sayılarını kontrol etmenin elimizde olduğunu belirten Bakan Koca, "Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi

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