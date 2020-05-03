Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
03.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:18

Son dakika: Türkiye'de 3 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye, vaka sayısı ise 1670 artarak 126 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 3 bin 397'ye toplam vaka sayısı ise 126 bin 45'e yükseldi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 61 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 670 kişide de koronavirüs tespit edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi

TEST SAYISI AZALDI

Son 24 saatte 36 bin 318 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 135 bin 367'ye ulaştı.

4 BİN 892 KİŞİ TABURCU OLDU

Son 24 saatte 4 bin 892 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 oldu. Bin 424 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 766 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi

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