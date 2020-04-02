Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, toplam vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi.

02.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:38
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 356'ya, vaka sayısının ise 18 bin 135'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 18 bin 757 yapıldı ve 2 bin 456 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, toplam vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi.

415 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 783 olarak açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 101'e yükseldi.

Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı

Haberin Videosu:

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 356'ya, vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi

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