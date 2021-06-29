Delta varyantı hangi illerde? Son dakika Türkiye'de delta varyantı var mı?

Türkiye, koronavirüse karşı aşılama programını hızlandırırken, dünya genelinde etkisini arttıran Delta varyantı, aşılama takviminde yenilemeye neden oldu. Ölümcül Delta varyantının etkisini en aza indirmek için ikinci doz aşıların bekletilmeden yapılmasına karar verildi. Son dakika Türkiye'de delta varyantı var mı? Türkiye'de delta varyantı hangi şehirlerde?

Son dakika Türkiye'de delta varyantı var mı? Türkiye'de delta varyantı hangi şehirlerde? Koronavirüs ile mücadele dünya çapında devam ediyor. İlk kez Hindistan'da görülen ve dünyaya yayılan Delta varyantı ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Vatandaşlar tarafından Delta varyantı belirtileri nedir, Türkiye'de var mı? BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? soruları araştırılıyor. İşte BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'den açıklama...

TÜRKİYE'DE DELTA VARYANTI VAR MI?

Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken dünya genelinde hızla artarak yayılan Delta varyantı, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Değişen yeni aşılama takvimine göre koronavirüs aşılarının ikinci dozu altı-sekiz hafta yerine dört hafta sonra yapılacak. Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde şu ana kadar 134 Delta varyantı vakası olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün, "Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Delta varyantıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da" dedi.