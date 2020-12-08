Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı
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Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

08.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:21

Son dakika! Çin'in geliştirdiği ve Türkiye'de de kullanılacak koronavirüs aşısı Sinovac'ın etkinliği erken sonuçlara göre yüzde 97'ye kadar ulaştı.

Aşıyı yerelde deneyen üretici firma Endonezyalı Bio Farma'nın açıklamasına göre, Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın ürettiği aşının etkinliği, erken sonuçlarda yüzde 97'ye kadar ulaşıyor.

SON ORAN OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Endonezya devletine ait PT Bio Farma Kurumsal İletişim üdürü Iwan Setiawan, etkinlik oranının bir aylık klinik test sonuçlarına göre olduğunu ve son oranın ocak ayında belli olacağını belirtti.

BAKAN KOCA: UYGULAMA ARALIK SONU GİBİ BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz alımı için anlaşma yapılan aşının uygulanmasına Aralık sonu gibi başlanacağını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aşı miktarının ise 100 milyon doz olduğunu söylemişti.

Koca, Çin'den daha fazla miktarda aşı almak istediklerini ancak alamadıklarını ifade etti.

ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı için ilk etapta 50 milyon doz anlaşma yapıldığını, vatandaşların herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerini açıklamıştı.

AŞI UYGULAMASI DÖRT AŞAMADA YAPILACAK

Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor.

- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

- İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

- Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.

- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

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