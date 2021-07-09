Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları yine arttı. 9 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 670 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 59 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 126 olurken toplam 228 bin 826 test yapıldı. Öte yandan Muğla'nın ardından Kırklareli ve Çanakkale de aşılamada maviye döndü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 126 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 228 bin 826'ya yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 60.35'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 60.35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27.02 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYON 770 BİN 701 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 37 milyon 459 bin 120 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 16 milyon 770 bin 701 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 2 milyon 790 bin 102 kişiye aşı yapıldı.

İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Öte yandan Muğla'nın ardından Kırklareli ve Çanakkale de aşılamada mavi iller kategorisine girdi.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 171 de yeni vaka tespit edilmişti.