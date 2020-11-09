Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi

09.11.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:17

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2576 artarak 396 bin 831'e ulaştı. 85 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 972'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2576 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 85 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 972'ye, toplam vaka sayısı ise 396 bin 831'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2047 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2047hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, ağır hasta sayısı ise 2867'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi

"AĞIZ VE BURNUMUZU KAPAYACAK ŞEKİLDE MASKE TAKMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi

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Haber Yorumları (1)
MEKANCI: Cafelerin hepsi bar gibi çalışıyor istanbulda bütün mekanlar açık denetim yok kontrol yok polis yoluna bakıyor zenginlerin ve ünlülerin takıldığı hiç bir mekan denetlenmiyor
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