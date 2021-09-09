Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü.9 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 257'ye indi. İyileşen hasta sayısı 31 bin 322 olurken toplam 314 bin 793 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 836 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 257 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 322 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 793 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi

"BİRLİKTE BU TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82.05 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 82.05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 100 milyon 267 bin 925'ye yükseldi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Kylie Jenner Defne Samyeli
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 21:04:42. #1.14#

title