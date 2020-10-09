Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 9 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1629 artarak 332 bin 382'ye yükseldi. 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 722'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1629 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 55 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 722'ye, toplam vaka sayısı ise 332 bin 382'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1402 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1402 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 291 bin 754'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342, ağır hasta sayısı 1398, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.