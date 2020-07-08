Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1041 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 208 bin 938'e yükseldi. 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 282'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 49 bin 302 test yapıldı ve 1041 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tedavisi gören 22 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 282'ye, toplam vaka sayısı ise 208 bin 938'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 187 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 219 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 406, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1172 oldu. Toplam test sayısı ise 3 milyon 782 bin 520'ye yükseldi.

"YENİ VAKALAR BAZI İLLERDE YOĞUNLAŞMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.