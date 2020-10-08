Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 8 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1615 artarak 330 bin 753'e yükseldi. 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 667'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1615 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 58 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 753'e, toplam vaka sayısı ise 330 bin 753'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1389 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1389 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 290 bin 352'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 287 bin 47, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.