Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 8 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 16 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 829'a yükseldi. 1172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 239 bin 622'ye yükseldi.

08.08.2020 21:06 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 8 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 239 bin 622'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 16 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 829'a, toplam vaka sayısı ise 239 bin 622'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 222 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1172 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 222 bin 656'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi

"ZATÜRRE ORANI TÜM TÜRKİYE'DE DÜŞTÜ"

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi

İlgili Haberler

8 Ağustos Cumartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
8 Ağustos Cumartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
Haber Yorumları (3)
GÖZLEM: Tedavisi devam eden aktif hasta sayısı 11. 177 (Onbir bin yüz yetmiş yedi. ) kişi. Anormal bir artış yok. ! Fekalet tellalları bugün de hüsrana uğradı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MHRMHR: Hayatınız yalan sayılar çok çok fazla
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TESTLER KİME YAPILIYOR: bu 63 bin test sadece yüksek bürokrat siyasiler ve ailelerine mi yapılıyor biz neden test yaptıramıyoruz böyleyse bu oranlar bile çok yüksek çünkü normal vatandaş siyasiler ve bürokratlar kadar rahat yaşayıp kurallara uymuyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ben Türkmenim' diyen herkese vatandaşlık verilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek
İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Süleyman Hurma
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 21:32:16. #1.14#
title