Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1053 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 207 bin 897'ye yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 260 oldu. Tedavisi tamamlanan 2 bin 297 hasta taburcu oldu.

07.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:58

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 7 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1058 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 207 bin 897'ye çıktı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 260 oldu.

2297 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 2297 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 185 bin 292'ye yükseldi. Öte yandan 1152 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 400 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi

"TABURCU ETTİĞİMİZ HASTA KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (8)
MHRMHR: Hayatınız yalan
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SİVASLI: Demekki neymiş sosyal mesafe, maske ve temizlik lütfen lütfen lütfen bu kurallara uyalım belki siz kendinizi düşünmüyor olabilirsiniz ama bulaştırdığınız insanların vebaline giriyorsunuz oda kul hakkı kulll ona göre
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ADİL: Yoğun bakım ve entübe sayısı artıyor asıl önemli olan bunlar. Ölümle can çekişen hasta sayısı demek bunlar.
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500
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