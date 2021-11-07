Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 7 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 25 bin 304 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 200'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 852 olurken toplam 347 bin 783 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 200 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 28 bin 852 hasta taburcu olurken bugün 347 bin 783 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,62 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,25 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 378 bin 532'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 625 bin 504 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 190 bin 536 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 377 bin 755 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken 27 bin 474 de yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
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