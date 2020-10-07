Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi

07.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:39

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 7 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1581 artarak 329 bin 138'e yükseldi. 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 609'a çıktı. Bakan Koca, verilerle ilgili yaptığı bilgilendirmede ağır hasta sayısının düşme eğilimine girdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1581 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 609'a, toplam vaka sayısı ise 329 bin 138'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1355 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1355 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 288 bin 954'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi

"AĞIR HASTA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi
Haber Yorumları (4)
TABİ CANIM TABİ: hergün 1500 yeni hasta -ki kimi kandırıyosunuz- baya düşmüş. . . fena düşmüş yalnız. wow.
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KDZ EREĞLİLİ: kameralardan ceza kesmeyi başlatın herkes kurallara uyar. esnaf müşteri vatandaş kim varsa tavizsiz.
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UFUT: Son anda düğün hatanızdan döndünüz yoksa sayılar iyice atacaktı
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