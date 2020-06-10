Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybettş, 922 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 241 hasta ise taburcu edildi.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verileri paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 36 bin 521 test yapıldı ve 922 vaka tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 746'ya, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36'ya yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 147 BİNE YAKLAŞTI

Bugün koronavirüs tedavisi gören 2 bin 241 hasta daha iyileşerek taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 16 bin 839'a yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, entübe hasta sayısı ise 280 oldu.

"VİRÜSÜN ETKİSİNİN AZALDIĞI FİKRİ RİSKLİ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadelerini kullandı.