Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düne göre düştü. 6 Ağustos tarihinde açıklanan verilere göre; 14 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 798'e yükseldi. 1040 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi.

06.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 6 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1153 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi. Vefat sayısı ise 14 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 798'e, toplam vaka sayısı ise 237 bin 265'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 220 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1040 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi

SIKI TEDBİR VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var Güncel
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim 3. Sayfa
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi Ekonomi
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi 3. Sayfa
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İçişleri Bakanı Soylu başkentte halk otobüsüne bindi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu
İçişleri Bakanı Soylu başkentte halk otobüsüne bindi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Karabük'te Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren vaka sayıları arttı
Karabük'te Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren vaka sayıları arttı
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Barış Arduç Şeyma Subaşı Yeşim Salkım
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 20:37:05. #1.15#
title