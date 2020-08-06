Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düne göre düştü. 6 Ağustos tarihinde açıklanan verilere göre; 14 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 798'e yükseldi. 1040 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 6 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1153 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi. Vefat sayısı ise 14 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 798'e, toplam vaka sayısı ise 237 bin 265'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 220 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1040 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.

SIKI TEDBİR VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" ifadelerini kullandı.