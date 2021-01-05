Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi

05.01.2021 19:18 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:42

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka düne göre arttı. 5 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 477'si semptomatik olmak üzere 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi. Vefat sayısı ise 194 artarak toplamda 21 bin 879'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 477'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 908 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565'e, ağır hasta sayısı ise 3410'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (6)
MHR: Zaten düşme falan yok bu sahıs sallıyor emiri aldıgı yer şu kadar de diyor tamam
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KLLL: yaw he he
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ENDER: ev ici toplantilar ve her yerde maskeyi indirip nikotin bagimlisi ulkenin %:25 lik sigara icen kesimi bunlar oldukça 10 yıl bitmez tek çözüm ağır hapis cezası.. yoksa gerisi blablabla........
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