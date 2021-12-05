Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 185 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 278 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 937 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN ÖZVERİ VURGUSU

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,61 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,82 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,61 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 653 BİN 666 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 371 bin 961 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 653 bin 666 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 363 bin 63 kişiye aşı yapıldı.

VAKA SAYILARI 97 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü vaka sayıları Bakan Koca'nın belirlediği 20 bin vaka sınırının altında düştü. 20 sınırının altı son olarak 30 Ağustos'ta görülmüştü.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken 20 bin 374 de yeni vaka tespit edilmişti.

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