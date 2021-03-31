Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün yine rekor kırdı. 31 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1401'i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi. Vefat sayısı 152 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 193 oldu. Vaka sayılarındaki en yüksek rakam, dün 37 bin 303 olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1401'i semptomatik olmak üzere toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 537'ye toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 193 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 82 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 155 kişi hayatını kaybederken, 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edilmişti.