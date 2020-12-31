Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi

31.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:44

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 31 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 219'u semptomatik olmak üzere 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 239 artarak 20 bin 881'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 219'u semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 239 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 881'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 208 bin 652'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 21 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye, ağır hasta sayısı ise 3918'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 4000'İN ALTINA İNDİ"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
HAYAT: Bu sayılara düşüş mu diyorsunuz birde gerçek sayıları soyleseniz ne bekliyorsunuz 20 gün tam yasaklar getirmek için
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BÜŞRA: inanmıyom, inanmıyor, inanmiyan, inanmiyık, inanmiyler, inanmiysonuz. . .
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500
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