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Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 30 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 104 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 216 oldu. İyileşen hasta sayısı 32 bin 119 olurken toplam 357 bin 853 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 216 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 119 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 853 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 71.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 495 bin 613'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 840 bin 659 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 498 bin 344 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 391 bin 762 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 386 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti

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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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