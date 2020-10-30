Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi

30.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:25

Son dakika: Ülkemizde 30 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2322 artarak 373 bin 154 oldu. 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 177'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2322 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 78 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 177'ye, toplam vaka sayısı ise 373 bin 154'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1703 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1703 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 322 bin 465'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705, ağır hasta sayısı ise 1966'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi

"HASTA SAYISINI AZALTMAK İÇİN HAREKETLİLİĞİ ÜÇTE BİRİNE İNDİRMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi
Haber Yorumları (2)
TRKY: 100 kişiden 1, 7 kişi koronalı bu oran ilk testler yapıldıgında 100 kişde 8-9 kişi oluyodu. . basit kurallara toplum olarak uysak şuana kadar bitme noktasına gelmişti hastalık ( bu tarz haberlerin amacı bnce algı oluşturmak korku yaymak bir nevi tedbirlere uyulması için artı bir durum )
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AYNI NAKARAT: Bu gün gündemde deprem var ne deseniz boş. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Hadise Çağla Şıkel Kaan Yildirim
Spor Mehmet Topal Eddie Newton Mustafa Cengiz Arda Kardeşler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 19:52:30. #1.14#
title