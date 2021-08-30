Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 30 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 557 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 245 oldu. İyileşen hasta sayısı 13 bin 401 olurken toplam 283 bin 250 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 245 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 13 bin 401 hasta taburcu olurken bugün 283 bin 250 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi

"BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77.22 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 77.22 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59.23 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 93 milyon 318 bin 338'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 36 MİLYON 765 BİN 581 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 929 bin 111 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 765 bin 581 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 394 bin 223 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 255 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 332 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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