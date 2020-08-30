Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka düşerken ve vefat sayıları düne göre arttı. 30 Ağustos tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı. Böylece toplam vefat sayısı 6 bin 326'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 1482 artarak 268 bin 546'ya yükseldi.

30.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 30 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1482 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 42 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 326'ya, toplam vaka sayısı ise 268 bin 546'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1027 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1027 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 243 bin 839'a yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

"DÜNE GÖRE TEST TALEBİ AZALDI"

Bakan Koca, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
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