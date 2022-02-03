Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 233 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 88 bin 14 hasta taburcu olurken bugün 455 bin 463 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,52 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,56 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,52 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 522bin 697doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 464 BİN 47 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 464 bin 203 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 464 bin 47 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 331 bin 867 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken 110 bin 682 de yeni vaka tespit edilmişti.