Son Dakika: Türkiye'de 3 Mart günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 188 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 66 bin 873 hasta taburcu olurken bugün 398 bin 242 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,13 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,96 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,13 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 870 bin 323 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 841 BİN 206 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 702 bin 481 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 841 bin 206 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 212 bin 370 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 56 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken 56 bin 780 de yeni vaka tespit edilmişti.