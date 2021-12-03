Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 3 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 192'den 187'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olurken toplam 355 bin 226 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 187 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 193 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 226 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,78 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,53 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 788 bin 673'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 346 bin 149 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 605 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 323 bin 980 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken 21 bin 747 de yeni vaka tespit edilmişti.
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