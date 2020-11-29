Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi

29.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:11

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vaka ve ölü sayısı yine tedirgin edici boyutta. 29 Kasım tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 439'u semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 494 bin 351 oldu. Vefat sayısı ise 185 artarak 13 bin 558'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 439'u semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 185 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 558'e, toplam hasta sayısı ise 494 bin 351'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4015 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4015 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636, ağır hasta sayısı ise 5011'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 22 bin 842 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 494 bin 351 olarak görünüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu
Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

"AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala Bülent Arınç Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Enes Batur Kenan Işık İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Orhun Ene Samet Aybaba Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Beşiktaş Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 20:10:47. #1.14#
title