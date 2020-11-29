Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vaka ve ölü sayısı yine tedirgin edici boyutta. 29 Kasım tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 439'u semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 494 bin 351 oldu. Vefat sayısı ise 185 artarak 13 bin 558'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 439'u semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 185 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 558'e, toplam hasta sayısı ise 494 bin 351'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4015 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4015 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636, ağır hasta sayısı ise 5011'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 22 bin 842 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 494 bin 351 olarak görünüyor.

"AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" ifadelerini kullandı.