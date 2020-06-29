Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; bin 374 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 198 bin 613'e yükseldi. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 115'e yükselmiş oldu.

29.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 24 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 51 bin 14 test yapıldı ve 1374 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 115'e, toplam vaka sayısı ise 198 bin 613'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 172 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 171 bin 809'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 375, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1018 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi.

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında koronavirüs verilerini değerlendirdi. Bakan Koca, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

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