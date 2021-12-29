Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 29 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 36 bin 684 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 184'den 142'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 25 bin 638 olurken toplam 366 bin 363 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 142 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 638 hasta taburcu olurken bugün 366 bin 363 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,62 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,01 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 130 milyon 571 bin 857'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 867 bin 625 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 527 bin 171 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 18 milyon 341 bin 323 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken 32 bin 176 da yeni vaka tespit edilmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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