Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka sayıları düne göre arttı. 29 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 783'ü semptomatik olmak üzere 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi. Vefat sayısı ise 253 artarak 20 bin 388'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 783'ü semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 388'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 21 bin 4 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935'e, ağır hasta sayısı ise 4191'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"AKTİF VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız" ifadelerini kullandı.