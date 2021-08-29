Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 255 kişi vefat etti, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayıları yükseldi. 29 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 17 bin 332 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 255 oldu. İyileşen hasta sayısı 11 bin 396 olurken toplam 286 bin 425 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 255 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 11 bin 396 hasta taburcu olurken bugün 286 bin 425 test yapıldı.

"AŞI OLMALI VE TEBDİRLERE UYMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. "Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur. " demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77.00 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 77.00 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59.02 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 93 milyon 004 bin 856'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 36 MİLYON 521 BİN 647 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 797 bin 199 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 636 bin 290 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 350 bin 826 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 912 da yeni vaka tespit edilmişti.