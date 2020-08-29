Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 29 Ağustos tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 284'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1549 artarak 267 bin 64'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 29 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1549 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 39 olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 284'e, toplam vaka sayısı ise 267 bin 64'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 242 bin 812'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 88, ağır hasta sayısı 917, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.