Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2728'i semptomatik olmak üzere 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi. Vefat sayısı 341 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 45 bin 198 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2728'i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 398'i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 45 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 45 bin 198 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 43 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken, 2703'Ü semptomatik olmak üzere 43 bin 301 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi
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