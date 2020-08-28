Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 28 Ağustos tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 245'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1517 artarak 265 bin 515'e yükseldi. Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybında 105 gün önceki rakamlara ulaşarak büyük artış gösterdi.

28.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 28 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1517 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 36 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 245'e, toplam vaka sayısı ise 265 bin 515'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1017 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809'a yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi

"AKTİF HASTA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" ifadelerini kullandı.

105 GÜN SONRA CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybında 105 gün sonra büyük bir artış gerçekleşti. Son olarak 17 Mayıs tarihinde Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybederken, 28 Ağustos verilerinde can kaybı 36 olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (27)
AŞİRET DÜGÜNLERRİ: Güneydoğu Anadolu Bölgesi''nde virüs patlaması yaşanıyor Bunun tek sebebi var aşiretler durmadan düğünler ve ziyafetler veriyormuş bu düğünlere ve ziyafetleri binlerce kişi Katılıyor Muş Hiçbirinde tedbir ve maske yok kurallara uyumuyorlar binlerce kişi aynı anda Halay Çekiyor göbek atıyor oynuyorlar Yani kısacası Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Antep ve bütün Güneydoğu illerinde ispatlaması Bu sebeple yaşanıyor
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DAVUT USTA: devlet koronavirüs verilerini gizliyor diyenlere duyurulur Bu nasıl bir gizleme ki her gün neredeyse 2000 hasta vaka sayısı 30-40 tane ölü buna gizlemek mi denir Vallahi devlet vakaları falan gizlemiyor açık açık söylüyor durumun vahametini gözler önüne seriyor Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler gerçekten doğru her gün neredeyse 2000 vaka 30-40 tane ölü Yani durum çok kötü
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MEMLEKETİM: Yorum yapmaya degmez.
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