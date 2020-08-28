Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 28 Ağustos tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 245'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1517 artarak 265 bin 515'e yükseldi. Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybında 105 gün önceki rakamlara ulaşarak büyük artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 28 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1517 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 36 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 245'e, toplam vaka sayısı ise 265 bin 515'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1017 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809'a yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

"AKTİF HASTA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" ifadelerini kullandı.

105 GÜN SONRA CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybında 105 gün sonra büyük bir artış gerçekleşti. Son olarak 17 Mayıs tarihinde Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybederken, 28 Ağustos verilerinde can kaybı 36 olarak kayıtlara geçti.