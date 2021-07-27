Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 20 bine dayandı. 27 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 761 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 51 oldu. İyileşen hasta sayısı 7 bin 108 olurken toplam 246 bin 648 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 108 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 246 bin 648'e yükseldi.

"VAKA SAYISI TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 64'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 64.38 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 39.45 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 24 MİLYON 486 BİN 767 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 963 bin 479 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 24 milyon 486 bin 767 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 4 milyon 231 bin 498 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 16 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 809 da yeni vaka tespit edilmişti.