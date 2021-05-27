Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 27 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 673'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549'a yükseldi. Vefat sayısı ise düne göre arttı ve 183 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı da bugün 13 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 673'ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 183 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 970'ee, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 13 BİNİN ÜSTÜNDE

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 504 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 8 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybederken, 681'i semptomatik olmak üzere 8 bin 738 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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