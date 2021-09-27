Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 353 bin 324 test yapıldı.

BAKAN KOCA: 27 BİN 188 KİŞİNİN KURALLARA UYMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 70.59 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 70.59 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 43 MİLYON 813 BİN 987 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 556 bin 13 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 43 milyon 813 bin 987 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 215 bin 617 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 961 de yeni vaka tespit edilmişti.

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