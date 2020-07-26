Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı düne göre arttı. 26 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 927 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 613'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 26 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 16 test yapıldı ve 927 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 613'e, toplam vaka sayısı ise 226 bin 100'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 210 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 10 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487'ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 382, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 249 oldu.

"YENİ VAKA SAYIMIZ SON GÜNLERDEKİ ORTALAMASINDA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

VAKA VE ÖLÜM SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Bugün açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre vaka sayısı düne oranla artış gösterdi. 25 Temmuz'da 921 olan vaka sayısı bugün 927'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 16'dan 17'ye çıktı.