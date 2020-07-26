Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı düne göre arttı. 26 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 927 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 613'e yükseldi.

26.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 26 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 16 test yapıldı ve 927 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 613'e, toplam vaka sayısı ise 226 bin 100'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 210 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 10 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487'ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 382, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 249 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi

"YENİ VAKA SAYIMIZ SON GÜNLERDEKİ ORTALAMASINDA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

VAKA VE ÖLÜM SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Bugün açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre vaka sayısı düne oranla artış gösterdi. 25 Temmuz'da 921 olan vaka sayısı bugün 927'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 16'dan 17'ye çıktı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (9)
HASO: sağlık çalışanlarına üzülüyorum.Emekleri boşuna.dugunleri gidinde bir gorun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HASO: Bir an önce önlem alınmalı düğünlerde yoksa vay halimize.2 tane düğüne gittim kural mural yok kardeşim.yazik sağlamcıların tüm emekleri boşa gidecek.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HASO: dugunlerkontroden çıkmış.kontro yok.mesafe yok millet eğleniyor ama koronada bizimle eğlenecek böyle giderse
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Güncel
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını...
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu 3. Sayfa
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti 3. Sayfa
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi
Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Huysuz Virjin Michael Jackson
Spor Falcao Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Muğla İzmir Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 21:42:40. #1.15#
title