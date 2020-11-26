Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi

26.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:39

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı görüldü. 26 Kasım tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 876'sı semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 474 bin 606'ya oldu. Vefat sayısı ise 174 artarak 13 bin 14'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 876'sı semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 14, toplam hasta sayısı ise 474 bin 267'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3291 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3291 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, ağır hasta sayısı ise 4711'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 22 bin 256 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 474 bin 606 olarak görünüyor.

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BAKAN KOCA, AKTİF HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (10)
MUSTO: İnsanları eleştirmeyi bırakında insan olmaya bakın bence ölüm uzağızda değil
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EMİR: Devletin en önemli görevi halkın sağlını korumaktır. Eğer bu iiş beceremiyorlarsa yöneticiler istifa etsin! Yerlerine halk sağlı için gerekli önlemleri alacak insanlar gelsin!
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SAGLAM: EEEEEEE. NE OLACAK HİMDİ. BİLEN VARMI. ŞİMDİ BU RAKAMLARA NASIL İNANALIM. NASIL GÜVENEK. GİZLENİLEN RAKAMLAR NEY
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