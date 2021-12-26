Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 26 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 20 bin 138 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 145'den 173'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 21 bin 214 olurken toplam 351 bin 965 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 173 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 21 bin 214 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 965test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,51 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,82 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 799 bin 280 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 405 bin 278 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 17 milyon 208 bin 558 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 20 bin 470 da yeni vaka tespit edilmişti.
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