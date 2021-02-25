Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766'ya yükseldi. Bugün 73 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 192 oldu.