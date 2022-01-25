Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 76 bin 341 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 427 test yapıldı.

BAKAN KOCA TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,26 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,41 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,26 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 98 bin 118 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 299 BİN 996 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 361 bin 27 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 299 bin 996 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 488 bin 427 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 67 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken 67 bin 23 de yeni vaka tespit edilmişti.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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