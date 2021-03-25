Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Son dakika: Ülkemizde koronavirüs nedeniyle vefat edenleri sayısı düne göre arttı. 25 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1210'u semptomatik olmak üzere 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13'e yükseldi. Vefat sayısı 157 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 186 oldu. Korona tablosundaki vaka sütunu hariç tüm verilerin yükselişte olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1210'u semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 731'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 120 bin 13'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 186 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 790 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 28 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybederken, 1142'si semptomatik olmak üzere 29 bin 762 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (2)
KÖYLÜ MURTAZA: '''' lebaleb ÖLÜYORUZ ''''
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KDZ EREĞLİ: Sakın sokağa çıkmayın.. sadece kongreye gidin.. orada virüs yokk Elhamdülillah..
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