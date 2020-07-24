Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 937 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 224 bin 252'ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 580'e yükseldi.

24.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 24 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 42 bin 986 test yapıldı ve 937 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 580'e, toplam vaka sayısı ise 224 bin 252'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 207 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1009 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 207 bin 374'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 379, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 248 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI İLE YENİ VAKA SAYISI ARASINDAKİ FARK AZALDI"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" dedi.

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE ARTTI

Bugün açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre vaka sayısı düne kıyasla arttı. Dün 913 olan vaka sayısı bugün 24 artarak 937'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
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