Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vaka ve vefat sayısında yine rekor kırıldı. 24 Kasım günü hasta sayısı 7381 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 460 bin 916'ya ulaştı. 161 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 672'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 7381 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 161 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 672, toplam hasta sayısı ise 460 bin 916 yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3678 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3678 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569 yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, ağır hasta sayısı ise 4543 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

GÜNLÜK HASTA VE VEFAT SAYISI YİNE REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün, koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta ve vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA, AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.