Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi

23.02.2021 20:54 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:09

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 23 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 633'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi. Bugün 75 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 185 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 633'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 213'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 546 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 8 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 623'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 104 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi
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